Вставь пропущенные цифры: ??59*800= 508?2???; ????:8=???ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
Математика
Вставь пропущенные цифры: ??59*800= 508?2???; ????:8=???ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6359*800=5087200 ,888:8=111
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