Какова площадь р/б треугольника в котором боковая сторона 4√5 см, а r описанной окр??жности равен 5 см?

Геометрия
Какова площадь р/б треугольника в котором боковая сторона 4√5 см, а r описанной окр??жности равен 5 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти треугольник ABC аb=bc проведи высоту BH. 1)R=a/2sinx где "а" боковая сторона а "х" уголАСB из этого получается sinx=0.4×5^1/2 2)из прямоугольного тр-каBHC угол H=90 sinx=HC/BC отсюда HC=32 а AC=2HC=64 3)S=(AC×BC×SINX)÷2=(64×4корень5×0.4корень5)×2=1024
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