Какова площадь р/б треугольника в котором боковая сторона 4√5 см, а r описанной окр??жности равен 5 см?
Геометрия
Какова площадь р/б треугольника в котором боковая сторона 4√5 см, а r описанной окр??жности равен 5 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти треугольник ABC аb=bc проведи высоту BH. 1)R=a/2sinx где "а" боковая сторона а "х" уголАСB из этого получается sinx=0.4×5^1/2 2)из прямоугольного тр-каBHC угол H=90 sinx=HC/BC отсюда HC=32 а AC=2HC=64 3)S=(AC×BC×SINX)÷2=(64×4корень5×0.4корень5)×2=1024
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Одна страна одна из сторон прямоугольника на три сантиметра больше другой Найдит?? длины его стороны если известно что Площадь прямоугольника равна...
Литература