Вставь пропущеные буквы. К выделеным словам подбери родственные слова с безударн??ми гласными в корне. Запиши слова парами.

Русский язык

Вставь пропущеные буквы. К выделеным словам подбери родственные слова с безударн??ми гласными в корне. Запиши слова парами.

Автор: Гость