Вставь пропущеные буквы. К выделеным словам подбери родственные слова с безударн??ми гласными в корне. Запиши слова парами.
Русский язык
Вставь пропущеные буквы. К выделеным словам подбери родственные слова с безударн??ми гласными в корне. Запиши слова парами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисьим- лисий, лисьими. шагом- шагать, шагаешь
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