Вставить пропущенные буквы обозначить в словах суффиксы с уменьшительно ласкате??ьные оттенками. Радо солнцу неб...шко, Пол...шко-подсолн...шку. Рада скатерть хлеб...шку: Он на ней как солн...шко.
Русский язык
Вставить пропущенные буквы обозначить в словах суффиксы с уменьшительно ласкате??ьные оттенками. Радо солнцу неб...шко, Пол...шко-подсолн...шку. Рада скатерть хлеб...шку: Он на ней как солн...шко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радо солнцу небушко, Полешко-подсолнышку. Рада скатерть хлебушку: Он на ней как солнышко.
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