Вставить пропущенные буквы обозначить в словах суффиксы с уменьшительно ласкате??ьные оттенками. Радо солнцу неб...шко, Пол...шко-подсолн...шку. Рада скатерть хлеб...шку: Он на ней как солн...шко.

Русский язык

Вставить пропущенные буквы обозначить в словах суффиксы с уменьшительно ласкате??ьные оттенками. Радо солнцу неб...шко, Пол...шко-подсолн...шку. Рада скатерть хлеб...шку: Он на ней как солн...шко.

Автор: Гость