Какие из словосочетаний допустимы, а какие нет?
Русский язык
Какие из словосочетаний допустимы, а какие нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свободная вакансия, главная суть, смелый риск, прейскурант цен, период времени, вернуться обратно, военная оккупация, народный фольклор, старый ветеран, торжественный кортеж.
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