Спиши исправив орфографические ошибки: расставь знаки препинания. Количество орфографических ошибок указано в скобках после текста. На островке стоял единственый домек. Низенькое строение с парой тёмных окан заделаных решоткам...
Русский язык
Спиши исправив орфографические ошибки: расставь знаки препинания. Количество орфографических ошибок указано в скобках после текста. На островке стоял единственый домек. Низенькое строение с парой тёмных окан заделаных решотками. В нём жил угрюмый старик. Когда то остров соеденялся с городом деревяным мостом перекинутым через уский рукав реки. Но со временем мост обведшал стал опасным и его снисли . В выемке берега у острова остались две сваи напоминая два гнелых зуба торчащих во рту. К сваям старик превязывал лодку служившую ему связью с городом. ПОМОГИТЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На островке стоял единственный домик. Низенькое строение с парой тёмных окон, заделанных решётками. В нём жил угрюмый старик. Когда-то остров соединялся с городом деревянным мостом, перекинутым через узкий рукав реки. Но со временем мост обветшал, стал опасным, и его снесли. В выемке берега у острова остались две сваи, напоминая два гнилых зуба, торчащих во рту. К сваям старик привязывал лодку, служившую ему связью с городом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите молекулярные и ионные уравнения : гидроксида кальция и соляной кислоты , Серной кислоты и нитрата бария
Математика
50м 3см=.......см 7км 248м=..........м 8м 4мм=..........мм 4дм 8см 6мм=......мм 4070мм=...м...мм 5000км=..........м 600квадратных дм=.....ква...
Окружающий мир