Спиши исправив орфографические ошибки: расставь знаки препинания. Количество орфографических ошибок указано в скобках после текста. На островке стоял единственый домек. Низенькое строение с парой тёмных окан заделаных решоткам...

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Спиши исправив орфографические ошибки: расставь знаки препинания. Количество орфографических ошибок указано в скобках после текста. На островке стоял единственый домек. Низенькое строение с парой тёмных окан заделаных решотками. В нём жил угрюмый старик. Когда то остров соеденялся с городом деревяным мостом перекинутым через уский рукав реки. Но со временем мост обведшал стал опасным и его снисли . В выемке берега у острова остались две сваи напоминая два гнелых зуба торчащих во рту. К сваям старик превязывал лодку служившую ему связью с городом. ПОМОГИТЕ.

Автор: Гость