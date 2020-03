Вставить слова bad,should, sleep,aspirin,soon,outside Dear Becky, Im sorry to hear you have got a 1)....... headache. You should take an 2)........ and you 3)........ get some 4)......... You should not go 5)........ . It is ...

Английский язык

Вставить слова bad,should, sleep,aspirin,soon,outside Dear Becky, Im sorry to hear you have got a 1)....... headache. You should take an 2)........ and you 3)........ get some 4)......... You should not go 5)........ . It is very cold. I hope you feel better 6)....... . Love, Sheila.

Автор: Гость