Вставте где. .. ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай ...былоизобретено сработано огромным умелым трудом людей

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Вставте где. .. ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай ...былоизобретено сработано огромным умелым трудом людей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все это, как оказалось, 
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