Вставте пропущенные цифры ...9...7+8..56=1104... 3982+.....=5976 срооооочно
Математика
Вставте пропущенные цифры ...9...7+8..56=1104... 3982+.....=5976 срооооочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5976-3982=1994 значит 3982+1994=5976
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