Вставьте вместо звёздочек пропущенные цифры)

Математика
Вставьте вместо звёздочек пропущенные цифры)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя слева - 1, Верхняя справа - 8, Посередине - 2, Нижняя слева - 4.
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