Помогите!!!! Очень срочно надо!!!! ПОЛНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Бурундук постоян??о занят добыванием себе пищи.

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Помогите!!!! Очень срочно надо!!!! ПОЛНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Бурундук постоян??о занят добыванием себе пищи.

Автор: Гость