Помогите!!!! Очень срочно надо!!!! ПОЛНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Бурундук постоян??о занят добыванием себе пищи.

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Помогите!!!! Очень срочно надо!!!! ПОЛНЫЙ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР. Бурундук постоян??о занят добыванием себе пищи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I. Невосклицательное, повествовательное. II. Бурундук (подлежащее) занят (сказуемое). III. это приложение распространённое.
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