Встовляя подходящие под смыслу слова. Скворец сидит.... своречнике. Скворец сидит .... скворечника. Скворец сидит ... скворечником. Слова на, в, под, у, за, к предлоги. предлоги всегда пишутся отдельно от других слов
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Встовляя подходящие под смыслу слова. Скворец сидит.... своречнике. Скворец сидит .... скворечника. Скворец сидит ... скворечником. Слова на, в, под, у, за, к предлоги. предлоги всегда пишутся отдельно от других слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скворец сидит в скворечнике. Скворец сидит у скворечника. Скворец сидит под скворечником.
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