Встовляя подходящие под смыслу слова. Скворец сидит.... своречнике. Скворец сидит .... скворечника. Скворец сидит ... скворечником. Слова на, в, под, у, за, к предлоги. предлоги всегда пишутся отдельно от других слов

Русский язык

Встовляя подходящие под смыслу слова. Скворец сидит.... своречнике. Скворец сидит .... скворечника. Скворец сидит ... скворечником. Слова на, в, под, у, за, к предлоги. предлоги всегда пишутся отдельно от других слов

Автор: Гость