Второстепенные члены предложения вопросы
Русский язык
Второстепенные члены предложения вопросы
Ответ(ы):
Гость:
Определение-какой? какая? какое? какие? каких? чей? Дополнение- все падежные вопросы кроме Им.п Обстоятельство- где? куда? когда? откуда? почему? зачем? как? на сколько? до каких пор? с каких пор?
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