Вычислите 1 целая - 7/12
Математика
Вычислите 1 целая - 7/12
Ответ(ы):
Гость:
Учись вычислять, потом без этого алгебру и геометрию не поймешь получается 5/12
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