Пожалуйста, приведите примеры ВУЛЬГАРИЗМОВ (слова из просторечия, не применяемые в литературном языке)!

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Пожалуйста, приведите примеры ВУЛЬГАРИЗМОВ (слова из просторечия, не применяемые в литературном языке)!

Автор: Гость