Пишу сочинение на тему почему школьники мало читают. не знаю, какие примеры можно ??одобрать из литературных произведений, близких к школьной программе...подскажите пожалуйста!
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Пишу сочинение на тему почему школьники мало читают. не знаю, какие примеры можно ??одобрать из литературных произведений, близких к школьной программе...подскажите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Нынешний век - век новых технологий.Появился компьютер,всю нужную информацию берут оттуда,а ведь книга - неиссякаемый источник знаний и мудрых мыслей.современная молодежь пренебрегает чтением, и общество деградирует . А ведь произведения классиков учат нам жизни,помогают разбираться в своих мыслях и прогрессировать в развитии.Многие подростки не могут наладить общение,оказавшись в незнакомом месте,и все потому,что уровень их развития недостаточен. У молодежи нынешнего времени другие увлечения и интересы Это мысли,думаю они вам помогут в написании сочинения ∞
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