Спишите текст и исправьте что надо

Русский язык
Спишите текст и исправьте что надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чтооо? ..........................
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