Укажи пример приспособления организма организма к условиям обитания 1) заросли осоки на берегу пруда 2) непромокающий мех бобра 3) берёзовая роща 4) поводок на собаке во время прогулки
Другие предметы
Укажи пример приспособления организма организма к условиям обитания 1) заросли осоки на берегу пруда 2) непромокающий мех бобра 3) берёзовая роща 4) поводок на собаке во время прогулки
Ответ(ы):
Гость:
2) Непромокающий мех бобра. К морфологическим приспособлениям относят, встречающиеся у разных организмов, различные типы покровительственной, предостерегающей окраски, маскировки и средств пассивной защиты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Еще раз помогите. 6.Укажите слово,в котором есть глухой согласный звук,не имеющий пары по глухости-звонкости. 1)шляпа 2)часть 3)каюта 4)форма ...
Русский язык
Помогите!!!! Вставить по два нераспространенных определения 1) Акация,__и__, бросала прозрачную тень на фонтан. Акация бросала прозрачную тень ...
Математика