Укажи пример приспособления организма организма к условиям обитания 1) заросли осоки на берегу пруда 2) непромокающий мех бобра 3) берёзовая роща 4) поводок на собаке во время прогулки

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Укажи пример приспособления организма организма к условиям обитания 1) заросли осоки на берегу пруда 2) непромокающий мех бобра 3) берёзовая роща 4) поводок на собаке во время прогулки

Автор: Гость