Зделайте план и название текстаДело было в джунглях.Под одним деревом жили тигрёнок и буйволёнок. Как то раз прилетает к ним попугай и рассказывает,что за полярным кругом живёт Дед Мороз.Он дарит подарки и встречает Новый год ...

Русский язык

Зделайте план и название текстаДело было в джунглях.Под одним деревом жили тигрёнок и буйволёнок. Как то раз прилетает к ним попугай и рассказывает,что за полярным кругом живёт Дед Мороз.Он дарит подарки и встречает Новый год с ребятами в школах и детских садах.Попугай,буйволёнок и тигрёнок захотели увидеть этот праздник.Они собрали в путь.Дорога лежала через моря и леса. Когда они подошли к морю,тигрёнок достал воздушные шары.С их помощью они хотели перелететь через море,потому что в море водились акулы. Друзья очень низко летели над морем,и потому одна акула проглотила их вместе с шарами.Бедная акула взлетела на воздух.Когда акула летела над лесом,она упала прямо на замок Кощея Бессмертного.А в это время Кощей пил чай на балконе.Акула угодила прямо в блюдце с чаем. Хорошо,что Кощей был добрый и потому отпустил попугая,буйволёнка и тигрёнка. Они дошли до полярного круга.А там были Дед Мороз,Снегурочка и все сказочные герои.Так что приключения закончились хорошо.

Автор: Гость