Дана матрица целых чисел размером 5х6. переставить столбцы так,чтобы сумма их элем??нтов убывала

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Дана матрица целых чисел размером 5х6. переставить столбцы так,чтобы сумма их элем??нтов убывала
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