Можно ли считать что власть киевского князя была ограниченной

История
Можно ли считать что власть киевского князя была ограниченной
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет нельзя считать этого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пишу сочинение на тему почему школьники мало читают. не знаю, какие примеры можно ??одобрать из литературных произведений, близких к школьной прогр...
Ответить
Русский язык
Зделайте план и название текстаДело было в джунглях.Под одним деревом жили тигрёнок и буйволёнок. Как то раз прилетает к ним попугай и рассказыва...
Ответить
Русский язык
Как можно сказать по-другому "УМИРАЮЩИЙ ЛИК"- здесь......................
Ответить
Русский язык
Спишите текст и исправьте что надо
Ответить
Другие предметы
Укажи пример приспособления организма организма к условиям обитания 1) заросли осоки на берегу пруда 2) непромокающий мех бобра 3) берёзовая ...
Ответить