Ввести массив состоящий из 10 цифр , а потом вывести . На Паскале. Помогите пожалуй??та ((

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Ввести массив состоящий из 10 цифр , а потом вывести . На Паскале. Помогите пожалуй??та ((

Автор: Гость