Ввести массив состоящий из 10 цифр , а потом вывести . На Паскале. Помогите пожалуй??та ((
Информатика
Ввести массив состоящий из 10 цифр , а потом вывести . На Паскале. Помогите пожалуй??та ((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var ar:array[1..10] of integer; i:integer; begin for i:=1 to 10 do readln(ar[i]); for i:=1 to 10 do write(ar[i]:4); end. Пример ввода: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Пример вывода: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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