Вводные упражнения. Номер 2
Алгебра
Вводные упражнения. Номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)n=2 2)n =2 или n =4, зависит от того всё ли число после равно попало в объектив, если число 273, то n=2, а если 27364, то n=4
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