Вы автоматизируете процесс раздельной сборки мусора. Есть три мусорных бака. Про ??аждый известно, сколько бумаг в нем лежит, сколько жестяных банок и сколько стеклянных бутылок. Вам нужно, переложив минимальное количество объе...

Гость: Гость:

1) Допустим, бумагу мы сложим в бак 3. Это будет 83 + 58 = 141. Тогда в бак 2 надо сложить стекло или жесть. 1) а) Допустим, мы в бак 2 сложили стекло. Это будет 52 + 85 = 137. Тогда в бак 1 кладем жесть. Это будет 95 + 75 = 170. Всего 141 + 137 + 170 = 448 перемещений. 1) б) Допустим, мы в бак 2 сложили жесть. Это будет 64 + 75 = 139. Тогда в бак 1 кладем стекло. Это будет 98 + 85 = 183. Всего 141 + 139 + 183 = 463 > 448. 2) Допустим, бумагу мы сложили в бак 2. Это опять 83 + 58 = 141. 2) а) Кладем в бак 3 стекло. Это будет 98 + 52 = 150. Тогда в бак 1 кладем жесть. Это будет 95 + 75 = 170. Всего 141 + 150 + 170 = 461 > 448. 2) б) Кладем стекло в бак 1. Это будет 98 + 85 = 183. Тогда в бак 3 кладем жесть. 64 + 95 = 159 Всего 141 + 183 + 159 = 483 > 448. 3) Положим бумагу в бак 1. Это будет 83 + 83 = 166. 3) а) Положим стекло в бак 2. Это будет 52 + 85 = 137. Тогда жесть пойдет в бак 3. 64 + 95 = 159. Всего 166 + 137 + 159 = 465 > 448. 3) б) Положим стекло в бак 3. Это будет 52 + 98 = 150. Тогда жесть пойдет в бак 2. Это будет 64 + 75 = 139. Всего 166 + 150 + 139 = 455 > 448. Я рассмотрел все 6 вариантов разложить 3 мусора по 3 бакам. Ответ: минимальное количество перемещений равно 448.