Выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных –ЕНН–, –ОНН–/–ЁНН– пишется НН»? Меня, которому тогда только исполнилось девять лет, ...
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Выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных –ЕНН–, –ОНН–/–ЁНН– пишется НН»? Меня, которому тогда только исполнилось девять лет, в жаркий весенний вечер позабыли на берегу озера. (8)Представьте положение мальчишки, впервые в жизни очутившегося перед огромной водной пустыней. (9)Когда исчез огненный круг солнца, наполнявший отблесками водную гладь, и по земле поползли тени, со всех сторон послышалось странное угрожающее урчание. (10)Я в ужасе притаился под кустом, ожидая своей погибели.
Ответ(ы) на вопрос:
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Выпишите слово, правописание суффикса в котором определяется правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных –ЕНН–, –ОНН–/–ЁНН–пишется НН»? огненный
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