Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние суф­фик­са в ко­то­ром опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В суф­фик­сах отымённых при­ла­га­тель­ных –ЕНН–, –ОНН–/–ЁНН– пи­шет­ся НН»? Меня, ко­то­ро­му тогда толь­ко ис­пол­ни­лось де­вять лет, ...

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Вы­пи­ши­те слово, пра­во­пи­са­ние суф­фик­са в ко­то­ром опре­де­ля­ет­ся пра­ви­лом: «В суф­фик­сах отымённых при­ла­га­тель­ных –ЕНН–, –ОНН–/–ЁНН– пи­шет­ся НН»? Меня, ко­то­ро­му тогда толь­ко ис­пол­ни­лось де­вять лет, в жар­кий ве­сен­ний вечер по­за­бы­ли на бе­ре­гу озера. (8)Пред­ставь­те по­ло­же­ние маль­чиш­ки, впер­вые в жизни очу­тив­ше­го­ся перед огром­ной вод­ной пу­сты­ней. (9)Когда исчез ог­нен­ный круг солн­ца, на­пол­няв­ший от­блес­ка­ми вод­ную гладь, и по земле по­полз­ли тени, со всех сто­рон по­слы­ша­лось стран­ное угро­жа­ю­щее ур­ча­ние. (10)Я в ужасе при­та­ил­ся под ку­стом, ожи­дая своей по­ги­бе­ли.

Автор: Гость