Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Progressive. ( Now) Ник помогает маме

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Переведите на английский язык, употребляя глаголы в Present Progressive. ( Now) Ник помогает маме
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The nickname helps mother
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