Помогите пожалуйста решить задачу(Желательно с объяснением) Заранее спасибо. Би??лог проводит серию из 50 последовательных экспериментов, каждый из которых имеет 11 возможных исходов. При учете результатов в компьютере результ...
Информатика
Помогите пожалуйста решить задачу(Желательно с объяснением) Заранее спасибо. Би??лог проводит серию из 50 последовательных экспериментов, каждый из которых имеет 11 возможных исходов. При учете результатов в компьютере результат каждого эксперимента записывается некоторым постоянным числом битов. Какой минимальный объем может иметь запись всей серии экспериментов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^3<11<2^4 ---> 4 бита для кодировки одного из 11 возможных исходов 4*50=200 битов для записи 50 экспериментов ответ 200 битов (или 25 байтов)
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