Помогите пожалуйста решить задачу(Желательно с объяснением) Заранее спасибо. Би??лог проводит серию из 50 последовательных экспериментов, каждый из которых имеет 11 возможных исходов. При учете результатов в компьютере результ...

Информатика

Помогите пожалуйста решить задачу(Желательно с объяснением) Заранее спасибо. Би??лог проводит серию из 50 последовательных экспериментов, каждый из которых имеет 11 возможных исходов. При учете результатов в компьютере результат каждого эксперимента записывается некоторым постоянным числом битов. Какой минимальный объем может иметь запись всей серии экспериментов?

Автор: Гость