Выберете правильный ответ Какое количество информации содержит 1 разряд двоичного числа? 1)1 Байт 2)3 бита 3)4 бита 4)1 бит
Информатика
Выберете правильный ответ Какое количество информации содержит 1 разряд двоичного числа? 1)1 Байт 2)3 бита 3)4 бита 4)1 бит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 байт у меня тоже был такой тест у мне 5 поставтли
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