Выбери из предложений то утверждение о природных зонах которое является верным 1 ??она арктических пустынь расположена южнее зоны тундры 2 причиной смены природных зон является неравномерное нагревание солнцем разных участков з...

Окружающий мир

Выбери из предложений то утверждение о природных зонах которое является верным 1 ??она арктических пустынь расположена южнее зоны тундры 2 причиной смены природных зон является неравномерное нагревание солнцем разных участков земли 3 на равнинах и в горах смена природных зон прослеживается с севера на юг 4 большая часть европейской территории россии зона широколиственных лесов, СРОЧНО!!!

Автор: Гость