Выбери из предложений то утверждение о природных зонах которое является верным 1 ??она арктических пустынь расположена южнее зоны тундры 2 причиной смены природных зон является неравномерное нагревание солнцем разных участков з...
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Выбери из предложений то утверждение о природных зонах которое является верным 1 ??она арктических пустынь расположена южнее зоны тундры 2 причиной смены природных зон является неравномерное нагревание солнцем разных участков земли 3 на равнинах и в горах смена природных зон прослеживается с севера на юг 4 большая часть европейской территории россии зона широколиственных лесов, СРОЧНО!!!
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Гость:
Я думаю скорей всего 4 наверное но я не уверена
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