Вычеслите рациональным способом: СРОЧНО!!!
Математика
Вычеслите рациональным способом: СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) (1,1+1,9)+(1,3+1,7)=3+3=6 2) (4,2+9,8)+(5,5+32,5)=14+38=52
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