Непереваренные остатки пищи у планарии: а)удаляются через выделительные канальцы б)скапливаются в паренхиме в)удаляются из кишечника через рот г)постепенно заполняют ветви кишечника

Биология

Непереваренные остатки пищи у планарии: а)удаляются через выделительные канальцы б)скапливаются в паренхиме в)удаляются из кишечника через рот г)постепенно заполняют ветви кишечника

Автор: Гость