Непереваренные остатки пищи у планарии: а)удаляются через выделительные канальцы б)скапливаются в паренхиме в)удаляются из кишечника через рот г)постепенно заполняют ветви кишечника
Биология
Непереваренные остатки пищи у планарии: а)удаляются через выделительные канальцы б)скапливаются в паренхиме в)удаляются из кишечника через рот г)постепенно заполняют ветви кишечника
Ответ(ы):
Гость:
Удаляются из кишечника через рот
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