ЧЕЛОВЕК,В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖИВОТНЫХ,1)ДДЕЙСТВУЕТ СОВМЕСТНО СЕБЕ ПОДОБНО 2)ОСОЗНАЁТ ЦЕЛЬ ??ВОИХ ДЕЙСТВИЙ 3)ПОДДЕРЖИВАЕТ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН 4)ОБУЧАЕТ ПОТОМСТВО
Обществознание
ЧЕЛОВЕК,В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖИВОТНЫХ,1)ДДЕЙСТВУЕТ СОВМЕСТНО СЕБЕ ПОДОБНО 2)ОСОЗНАЁТ ЦЕЛЬ ??ВОИХ ДЕЙСТВИЙ 3)ПОДДЕРЖИВАЕТ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН 4)ОБУЧАЕТ ПОТОМСТВО
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Гость:
Осознаёт цель своих действий
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