На рисунке изображена фигура состаящая из квадратов периметр каждого из которых ??авен 20см. чему равен периметр большой фигуры оброзованной из этих квадратов?

Математика

На рисунке изображена фигура состаящая из квадратов периметр каждого из которых ??авен 20см. чему равен периметр большой фигуры оброзованной из этих квадратов?

Автор: Гость