Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее благодарна

Алгебра
Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-cos2a         1-сos²a+sin²a+1+cos²a-sin²a          2 ---------   +1 = ----------------------------------------  = -------  1+cos2a            1+cos²a-sin²a                           1+cos2a
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