Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее благодарна

Алгебра

Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее благодарна

Автор: Гость