Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее благодарна
Алгебра
Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее благодарна
Ответ(ы):
Гость:
1-cos2a 1-сos²a+sin²a+1+cos²a-sin²a 2 --------- +1 = ---------------------------------------- = ------- 1+cos2a 1+cos²a-sin²a 1+cos2a
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