Помогите пожалуйста! Задача 2.

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АС=АЕ+r=4+1=5 см; ВС=ВК+r=2+1=3 см; АВ по т. Пифагора - √(5²+3²)=√34; периметр - 5+3+√34=8+√34. Возможно в условии ошибка, АЕ равно не 4, а 3 см. Тогда треугольник "египетский", гипотенуза равна 5 см, а периметр - 12 см.