Залив названный в честь спикера палаты общин открытый в 1778 года Джеймсом Куком
География
Залив названный в честь спикера палаты общин открытый в 1778 года Джеймсом Куком
Ответ(ы):
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Залив Нортона - залив Берингова моря, зап. побережье Аляски, США. Открыл в 1778 г. англ, мореплаватель Дж. Кук и назвал в честь Флетчера Нортона (Norton, 1716 1789), спикера палаты общин в 1770 1780 гг.
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