Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает подчеркни глаголы

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Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает подчеркни глаголы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Едет, рычит, волочит, бродит, молотит, косит, просит, веселит, холодит, питает.
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