Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает подчеркни глаголы
Русский язык
Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает подчеркни глаголы
Ответ(ы):
Гость:
Едет, рычит, волочит, бродит, молотит, косит, просит, веселит, холодит, питает.
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