Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в кружке получается:--------- ______ в кружке союз и _______ в кружке
Русский язык
Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в кружке получается:--------- ______ в кружке союз и _______ в кружке
Ответ(ы):
Гость:
1.Саша вернулся и поел. 2. Маша поздоровалась и ушла. 3. Я задёргался и взъерошился.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает...
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких жи...
Математика
8+2 7+2 сравни первые слагаемые .сравни вторые слагаемые запиши еще несколько похожих сумм сравни их значения что ты заметил