Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в кружке получается:--------- ______ в кружке союз и _______ в кружке

Русский язык
Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в кружке получается:--------- ______ в кружке союз и _______ в кружке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Саша вернулся и поел. 2.  Маша поздоровалась и ушла. 3. Я задёргался и взъерошился.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает...
Ответить
География
Залив названный в честь спикера палаты общин открытый в 1778 года Джеймсом Куком
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких жи...
Ответить
Математика
8+2 7+2 сравни первые слагаемые .сравни вторые слагаемые запиши еще несколько похожих сумм сравни их значения что ты заметил
Ответить
Математика
Как записать в виде десятичной дроби смешанные числа 3 целых 1/20 2 целых 3/20
Ответить