Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в кружке получается:--------- ______ в кружке союз и _______ в кружке

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Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в кружке получается:--------- ______ в кружке союз и _______ в кружке

Автор: Гость