Соствьте пожалуйста командную игру для класса на тему; рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг , спрос и предложение.Конкуренция
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Соствьте пожалуйста командную игру для класса на тему; рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг , спрос и предложение.Конкуренция
Ответ(ы):
Гость:
1.Понятие рынка. а) условия существования рынка б) роль конкуренции 2.Виды рынков а) рынок товаров. б) рынок труда в) рынок инвестиций г) рынок ценных бумаг .д) рынок инноваций 3.Законы функционирования рынка а) закон спроса и предложения б) закон стоимости
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