Соствьте пожалуйста командную игру для класса на тему; рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг , спрос и предложение.Конкуренция

Русский язык
Соствьте пожалуйста командную игру для класса на тему; рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг , спрос и предложение.Конкуренция
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Понятие рынка. а) условия существования рынка б) роль конкуренции 2.Виды рынков а) рынок товаров. б) рынок труда в) рынок инвестиций г) рынок ценных бумаг .д) рынок инноваций 3.Законы функционирования рынка а) закон спроса и предложения б) закон стоимости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста! Задача 2.
Ответить
Русский язык
Выпишите предложения ,которые соответствуют схеме ------- --------- это подлежащее _____ это сказуемое в кружке и союз потом ______сказуемое в...
Ответить
Русский язык
Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. по полю бродит зерно молотит жнет косит хлеба не просит. весной веселит летом холодит осенью питает...
Ответить
География
Залив названный в честь спикера палаты общин открытый в 1778 года Джеймсом Куком
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком вот задание Составьте 15 диких животных ??а английском языке Только нужно не домашних а именно диких жи...
Ответить