Расстояние между двумя городами равно 466 км. Определи расстояние между изображениями этих городов на карте, если числовой масштаб карты равен 1:4000000.

Математика

Расстояние между двумя городами равно 466 км. Определи расстояние между изображениями этих городов на карте, если числовой масштаб карты равен 1:4000000.

Автор: Гость