Расстояние между двумя городами равно 466 км. Определи расстояние между изображениями этих городов на карте, если числовой масштаб карты равен 1:4000000.

Математика
Расстояние между двумя городами равно 466 км. Определи расстояние между изображениями этих городов на карте, если числовой масштаб карты равен 1:4000000.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 466км : 4 000 000 =0,0001165км * 100 000 =11,65см.
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