Частное от деления двух чисел равно 3, а остаток 10. Если сложить делимое, делитель, ??астное и остаток, то получится 143. Найдите делитель.
Математика
Частное от деления двух чисел равно 3, а остаток 10. Если сложить делимое, делитель, ??астное и остаток, то получится 143. Найдите делитель.
Ответ(ы):
Гость:
99578-8668+8877/89577
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рисунке изображена фигура состаящая из квадратов периметр каждого из которых ??авен 20см. чему равен периметр большой фигуры оброзованной из эти...
Алгебра
Помогите пожалуйста решить эти два номера, можете решение не кидать, только ответ. Ну а если не трудно сфотогафировать как вы решили, то заранее бл...
Математика
Расстояние между двумя городами равно 466 км. Определи расстояние между изображениями этих городов на карте, если числовой масштаб карты равен 1:40...
Русский язык
Соствьте пожалуйста командную игру для класса на тему; рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг , спрос и предложение.Конкуренция
Геометрия