Частное от деления двух чисел равно 3, а остаток 10. Если сложить делимое, делитель, ??астное и остаток, то получится 143. Найдите делитель.

Математика

Частное от деления двух чисел равно 3, а остаток 10. Если сложить делимое, делитель, ??астное и остаток, то получится 143. Найдите делитель.

Автор: Гость