Дана арифметическая прогрессия; -7, -5, -3******найдите сумму первых восьми ее членов
Алгебра
Дана арифметическая прогрессия; -7, -5, -3******найдите сумму первых восьми ее членов
Ответ(ы):
Гость:
A8= a1 + 7 *2 =-7+14=7 S8=8*((-7)+7)/2= 0
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