Что такое пища и что такое питательные вещества
Биология
Что такое пища и что такое питательные вещества
Ответ(ы):
Гость:
Пища, это то, что поступает в организм при питании, совокупность различным органических, минеральных веществ и воды. Питательные вещества, это те вещества которые содержаться в пище и могут после обработки использоваться на нужды организма.
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