Теплоход шёл 4 часа по течению и 3 часа против течения реки. Его собственная скорос??ь 32,4 км/ч, а скорость по течению 34,2 км/ч. Найдите расстояние которое прошёл теплоход за кто время в км.

Математика
Теплоход шёл 4 часа по течению и 3 часа против течения реки. Его собственная скорос??ь 32,4 км/ч, а скорость по течению 34,2 км/ч. Найдите расстояние которое прошёл теплоход за кто время в км.
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Ответ(ы):
Гость:
34,2 км /час - 32,4 км/час = 1,8 км/час (скорость течения) 34,2 км/час * 4 часа = 136,8 км (прошел по течению) 32,4 км/час - 1,8 км/час = 30,6 км/час (скорость против течения) 30,6 км/час * 3 часа = 91,8 км (прошел против течения) 136,8 км + 91,8 км = 228,6 км Ответ: теплоход прошел всего 228,6 км
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