Теплоход шёл 4 часа по течению и 3 часа против течения реки. Его собственная скорос??ь 32,4 км/ч, а скорость по течению 34,2 км/ч. Найдите расстояние которое прошёл теплоход за кто время в км.

Математика

Теплоход шёл 4 часа по течению и 3 часа против течения реки. Его собственная скорос??ь 32,4 км/ч, а скорость по течению 34,2 км/ч. Найдите расстояние которое прошёл теплоход за кто время в км.

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