Можно ли сократить дробь 41/17?

Математика
Можно ли сократить дробь 41/17?
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Гость:
Будет 2 целых 6/17 Сократить нельзя
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