Вычисли а)4кг 320г:40 b)2м 36см*50
Математика
Вычисли а)4кг 320г:40 b)2м 36см*50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 4кг 320г:40=4320г:40=108г б) 2м 36см*50=236см*50=11800см=118м
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