НУЖНО СРОЧНО ПЕРЕВЕСТИ !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))

Английский язык
НУЖНО СРОЧНО ПЕРЕВЕСТИ !!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед тем как я начну историю, мне бы хотелось рассказать немного о себе. я родился в 1632г, в городе Йорк в северной Англии. но я не уверен что правильно перевёл слово (York) а так все правильно.
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