Вычисли сумму 96кг картофеля и одну пятую кг моркови
Математика
Вычисли сумму 96кг картофеля и одну пятую кг моркови
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)96/5=19.2(кг) 2)96+19.2=115.2(кг) или 1)1/5=0.2(кг) 2)96+0.2=96.2
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