ВЫЧИСЛИ ТРИ СЕДЬМЫХ ОТ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЩИХ величин 49 т, 147 л, 294кв.м, 301 куб,см
Математика
ВЫЧИСЛИ ТРИ СЕДЬМЫХ ОТ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЩИХ величин 49 т, 147 л, 294кв.м, 301 куб,см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49 т : 7 * 3 =21т,2) 147л : 7 * 3 =63л,3) 294 м2 : 7 * 3 =126 м2,4) 301 см3 : 7 * 3 =129 см3вот и всё
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