Вычисли записывая решение по действиям 309 умножить на 2 Плюс 516 разделить на 4

Математика
Вычисли записывая решение по действиям 309 умножить на 2 Плюс 516 разделить на 4
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Гость:
309*2+516/4=618+129=747
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